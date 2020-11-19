Україна веде переговори з усіма потенційними виробниками COVID-вакцини - Ляшко

Україна веде переговори і підписує договори з усіма потенційними виробниками вакцини від COVID-19 для організації поставок вакцин в Україну.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

"Країна працює з усіма потенційними виробниками вакцин, підписує уже договори на постачання вакцин і для інших груп населення. Ми говоримо про те, щоб нам як мінімум в країну завести одночасно 15 млн доз вакцини", - зазначив Ляшко.

Він додав, що першими в Україні планують вакцинувати медиків, також в пріоритетну групу населення потраплять люди, які знаходяться в медичній групі ризику, тобто люди у яких при перенесенні коронавірусної інфекції найчастіше розвиваються ускладнення. За словами Ляшка, Національна технічна група експертів наразі розглядає три механізми транспортування, зберігання та використання вакцин і все залежить від того при якій температурі потрібно її зберігати.

Ляшко також розповів, що в Україні наразі розглядають різні механізми проведення щеплень, зокрема розглядається можливість вакцинування громадян в амбулаторіях, поліклініках та в приватних медичних установах. Він наголосив, що більш конкретні механізми вакцинації будуть розроблені після того, як буде відомо яка сама вакцина буде закуплена.

Заступник міністра зазначив, що контроль за вакцинацією населення здійснюватиме Міністерство охорони здоров'я спільно з Департаментами охорони здоров'я в місцевих адміністраціях.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада стало відомо, що фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безоплатній основі для 20% населення.

За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, Україна отримає вакцину від COVID-19 кількома траншами, перший у кількості 1 млн 200 тис. доз направлять на вакцинацію медпрацівників. Всього COVAX планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції.