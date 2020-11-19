Ляшко розповів, як діяти при перших симптомах COVID-19

При появі симптомів COVID-19 необхідно залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря, а якщо декларації з лікарем "первинки" немає, то в НСЗУ або в контакт-центрі МОЗ скерують як його обрати.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у влозі, опублікованому на сторінці глави держави на Фейсбук, повідомляє Укрінформ.

“Щодня у соцмережах можна прочитати величезну кількість дописів про те, що можна робити, а також що не потрібно робити, коли викликати сімейного лікаря, а коли не викликати, коли звертатися до екстреної меддопомоги, а коли ні, у разі, коли є симптоми коронавірусної хвороби. Спробуємо розібратися у цих дописах”, - сказав Ляшко.

За його словами, при появі симптомів COVID-19 перш за все треба залишатися вдома і ні в якому разі не йти на роботу чи навчання, не відвідувати громадських будівель.

“Зателефонуйте своєму сімейному лікарю, детально опишіть йому симптоми хвороби, а також повідомте інші важливі деталі, які вважаєте за потрібне. Обов'язково повідомте лікарю, чи були ви в контакті з підтвердженим випадком COVID-19 і надалі слухайтеся й дотримуйтеся порад свого лікарі. І ні в якому разі не займатися самолікуванням. Особливо не призначайте собі антибіотикотерапію. Антибіотик не за призначенням може призвести до розвитку антибіотикорезистентності, і це матиме негативні віддалені наслідки як для вашого особистого здоров’я, так і для здоров’я нації”, - наголосив урядовець.

Він додав, що у сімейного лікаря можна отримати консультацію щодо того, як зробити безоплатний для пацієнта тест на COVID-19. Такі тести роблять мобільні бригади, які вдома беруть зразок і доставляють його до державної лабораторії.

“Повірте, все насправді не так, як ми це чуємо в політичних ток-шоу. Сьогодні держава профінансувала роботу мобільних бригад. Мобільна бригада повинна приїхати до вашої домівки, забрати зразок на дослідження і передати результат дослідження сімейному лікарю і вам особисто у вигляді смс або на електронну пошту”, - сказав Ляшко.

Водночас головний державний санітарний лікар наголосив, що у випадку, якщо у громадянина немає декларації з сімейним лікарем, він повинен зробити все, щоб таку декларацію укласти.

“По-перше, зателефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров'я України — 1677 або 0 8700 60 20 19. Там оператор вам розповість чіткий алгоритм дій, що потрібно зробити, щоб підписати декларацію і у вас з’явився особистий сімейний лікар, який допоможе вам з усіх питань, які стосуються здоров’я, в тому числі й з питань лікування, а також профілактики коронавірусної хвороби. Саме цей сімейний лікар відкриє лікарняний, закриє лікарняний і направить вас на безоплатне для вас тестування метолом ПЛР, яке відбувається в державних лабораторіях”, - розповів Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 12 496.