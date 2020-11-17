За рік споживання антибіотиків в Україні зросло в 40 разів – Ляшко

Упродовж року споживання антибіотиків зросло в 40 разів, це може мати віддалені наслідки для здоров’я населення.

Про це у Верховній Раді сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

«Споживання антибіотиків впродовж 2020 року зросло майже в 40 разів за деякими групами. Ми відзначаємо значне зростання споживання антибіотиків, зокрема тих, які купуються не за призначенням лікаря... Хочу звернути ще раз увагу — безконтрольне вживання антибіотиків тягне за собою формування антибіотикорезистентності, ми повинні вже говорити про віддалені наслідки цього», - сказав Ляшко.

Він поінформував, що Міністерство охорони здоров’я здійснює контроль наявності антибіотиків у лікувальній мережі. Так, за даними МОЗ, залишків препарату цефтріаксон у лікувальній мережі 1735 тис. ампул, моксифлоксацина - 117 тис., азитроміцину — 177 тис.

За словами Ляшка, зараз на національних складах в якості резерву знаходяться препарати міропінем і амоксиклав на той випадок, якщо в якихось регіонах не вистачатиме антимікробних препаратів.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше МОЗ закликав сімейних лікарів зважено ставитися до призначення антибіотиків при амбулаторному лікуванні хворих на COVID-19. Неконтрольований прийом антибіотиків призводить до розвитку антибіотикорезистентності, тобто до нечутливості мікроорганізмів до препарату.