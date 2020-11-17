Шмигаль у четвер обговорить з мерами карантин вихідного дня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль має намір у четвер провести онлайн-нараду з міськими головами щодо карантину вихідного дня.

Про це він сказав 17 листопада із парламентської трибуни, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Така ж розмова (щодо карантину вихідного дня - ред.) в нас буде в четвер", - сказав він.

Шмигаль вкотре наголосив, основне завдання карантину вихідного дня — вийти на плато за кількістю захворілих. Тобто зафіксувати її на цифрах не більше 11-12 тисяч випадків на день.

У понеділок, 16 листопада, під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулася онлайн-нарада із міськими головами. У зустрічі взяли участь міністр охорони здоров’я Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я — головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, українські епідеміологи та інфекціоністи. Шмигаль зазначив, що КМУ шукає шляхи, які дадуть змогу пригальмувати процес зростання кількості захворілих на COVID-19: від адаптивного карантину до вдосконалення карантину вихідного дня.

Як повідомлялося, низка міст відмовились посилювати карантин на вихідних з 14 листопада. Зокрема, Львів, Одеса, Черкаси, Слов'янськ, Краматорськ. Голови цих міст пояснили це тим, що такий карантин неефективний і приносить значні наслідки для бюджету міста.

Фото: Урядовий портал