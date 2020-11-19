У Німеччині попри частковий локдаун – понад 22 тисячі випадків COVID-19 за добу

За минулу добу Інститут Роберта Коха (RKI) зафіксував 22 609 нових випадків інфікування в Німеччині, що є другим найбільшим показником з початку пандемії.

Ситуація є «все ще серйозною, дуже серйозною», заявив на брифінгу в Берліні президент RKI Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Більше нових інфікувань до цього часу було зареєстровано лише минулої п’ятниці - 23 542. Попри частковий локдаун, який діє у країні з 2 листопада, добитися суттєвого зниження показників поки не вдається, хоча темпи поширення інфекції «стабілізовано».

Рівень інфікування на 100 000 жителів у середньому по Німеччині оцінюється наразі у 139 випадків. Рівень позитивних тестів із загального числа в 1,26 млн минулого тижня – 9%.

Тривожною тенденцією є збільшення пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії, зараз таких 3 561.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом у ФРН з початку пандемії сягнула 855 916 випадків, померли за цей час 13 370 людей. Одужали 562 700 людей.

Наступного тижня канцлер ФРН Ангела Меркель радитиметься з прем'єрами федеральних земель щодо подальших обмежувальних заходів.