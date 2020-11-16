Євросоюз закупить у CureVac 400 мільйонів доз COVID-вакцини

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про те, що завтра буде укладено контракт із європейською компанією CureVac на поставки понад 400 мільйонів доз вакцин проти коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація міститься у відеозверненні Президента Єврокомісії, оприлюдненому в понеділок на мультимедійному порталі Євросоюзу.

«Коронавірус продовжує швидко поширюватися Європою. Нам потрібна безпечна та ефективна вакцина, щоб подолати цю пандемію. За кілька днів після ухвалення нашого контракту з BioNTech та Pfizer, я щаслива анонсувати нову угоду. Завтра ми ухвалимо новий контракт, який забезпечить ще одну вакцину від COVID-19 для європейців. Цей контракт дозволить нам закупити 405 мільйонів доз вакцини, що вироблятиметься європейською компанією CureVac», - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що у першій половині року Єврокомісія разом із Європейським Інвестиційним банком надали фінансування для CureVac на розробку вакцини, і компанії вдалося досягти суттєвого прогресу у цій роботі.

«Якщо вакцина доведе, що вона є безпечною та ефективною проти COVID-19, кожна з країн-членів отримає її у той самий час та рівних умовах. Це п’ятий контракт з фармакологічною компанією для формування нашого портфоліо вакцин проти COVID-19. Ми працюємо над шостим з компанією «Модерна». Ми вже завершили дослідницькі переговори з «Модерна», і сподіваємося вже невдовзі укласти цей контракт», - повідомила Президент Єврокомісії.

«Ми не знаємо на цій стадії, яка з вакцин виявиться безпечною та ефективною. Європейське медичне агентство ЕМА надає дозвіл на їх використання лише після жорсткої оцінки. Саме тому нам потрібно мати широке портфоліо вакцин, які основані на дуже різних технологіях», - додала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що паралельно Єврокомісія продовжує паралельно працювати з COVAX (Глобальний механізм із забезпечення доступності вакцин проти COVID-19, який поєднує 172 країни), щоб надати доступ до вакцин для країн з низькими та середніми доходами, щоб такі країни також швидко отримали та змогли застосувати безпечні та ефективні вакцини проти інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія відіграє провідну роль у мобілізації фондів у дослідницьких роботах щодо розробки вакцини проти коронавірусу та для її перспективної закупівлі для подальшого поширення як у країнах ЄС, так і по всьому світові. Як неодноразово підкреслювала Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, кожна з європейських країн буде почуватися захищеною проти коронавірусу, коли всі інші також почуватимуться у безпеці.

Як повідомлялося, станом на 16 листопада у світі зареєстровано 54 896 579 випадків коронавірусної інфекції. Зокрема 1 325 422 особи померли, 38 197 709 одужали.

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