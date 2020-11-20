На карантин закриті 8 київських шкіл та 5 дитсадків

У Києві 8 шкіл та 5 дитячих садків закриті на карантин у зв'язку з коронавірусом.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"На сьогодні в місті вже на карантин закриті 8 шкіл. На дистанційному навчанні - 943 класи у 261 київській школі. Усього хворих на коронавірус школярів у Києві 1080. Також хворіють більш ніж 740 педагогів", - розповів Кличко.

За його словами, у 132 дитсадках столиці через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закрита 171 група, а повністю закриті на карантин п’ять садочків. Наповненість дітей у дитсадках перевищує 50%.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.