Ізраїль послаблює карантин – відкриває школи, ТЦ і ринки

Ізраїльська урядова комісія з питань боротьби з коронавірусом прийняла рішення послабити карантинні обмеження, зокрема поновлять роботу навчальні заклади.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба голови уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Фейсбуці.

Повідомляється, що з 24 листопада поновлюються шкільні заняття у 5-6 класах, з 29 листопада - у 10-12 класах, а з 6 грудня - в 7-9 класах.

"Повернення до занять буде здійснюватися згідно з планом міністра освіти у населених пунктах зеленої та жовтої зон при проведенні великих контрольних тестів", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що школи в інших зонах будуть зачинені включно до 20 грудня поточного року.

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Крім того, в Ізраїлі запускають пілотну програму з відкриття торгівельних центрів і ринків, що триватиме до 6 грудня. Дати відкриття торгівельних центрів будуть визначені за результатами аналізу пілотної програми та загальної ситуації з захворюваністю на COVID-19. Наголошується, що ринки відкриються тоді, коли й торгівельні центри.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 680 002 випадки коронавірусу, зокрема 1 405 061 летальний, одужало 41 289 505 людей.

Фото: АА