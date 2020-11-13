Ізраїль домовився з Pfizer про постачання вакцини

Ізраїль та фармацевтична компанія Pfizer підписали угоду щодо постачання вакцини проти хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalim Post.

Вакцину будуть постачати в разі підтвердження її ефективності після завершення випробувань.

В рамках угоди Ізраїль тримає від компанії Pfizer 8 млн доз, що достатньо для вакцинації 4 млн осіб.

"Ми підписуємо угоду з Pfizer. Планується, що поставки почнуться в січні та будуть зростати... Наша національна місія - зробити вакцинацію кожному жителю Ізраїлю", - заявив голова уряду Біньямін Нетаньягу.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 53 138 735 випадків коронавірусу, зокрема 1 300 192 летальних, одужали 37 244 628 осіб.

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На сьогодні понад 200 лабораторій по всьому світу працюють над створенням вакцини проти COVID-19. Згідно з попередніми результатами дослідженнями, потенційно перша ефективна вакцина проти коронавірусу від компанія Pfizer здатна запобігати хворобі у більш ніж 90% випадків.