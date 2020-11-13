ВООЗ хоче розібратися, яку вакцину розробили в Росії

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) проводить перемовини з російським інститутом - розробником препарату Sputnik V.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

«Ми очікуємо даних щодо їх вакцини-кандидата Sputnik V. Якщо буде виявлено, що представлений на оцінку продукт відповідає критеріям включення в список, ВООЗ оприлюднить результати», - заявили у ВООЗ.

За словами російської сторони, ця вакцина є на 92% ефективною в захисті людей від COVID-19 – згідно з підсумками попередніх випробувань.

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У ВООЗ поки не склали список вакцин від коронавірусу для використання в надзвичайних ситуаціях. Робота над його створенням саме триває.

Як зазначають у Reuters, список ВООЗ спростить процес використання нових та неліцензованих вакцин і інших продуктів під час надзвичайних ситуацій.

Як передавав раніше Укрінформ, фармацевтична компанія з німецького Тюбінгена CureVac AG розпочинає третю фазу випробування вакцини від COVID-19 і планує наступного року виробити кількасот мільйонів доз. Єврокомісія уже зарезервувала 225 млн доз препарату, можливе резервування ще 180 млн. CureVac є однією з трьох німецьких компаній, які розробляють вакцину за кошти федерального уряду, який виділив за спеціальною програмою на ці цілі 750 млн євро.

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