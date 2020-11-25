Британія скорочує міжнародну фіндопомогу через пандемію
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
За словами міністра фінансів Ріші Сунака, країна більше не зможе виділяти 0,7% від валового національного доходу (ВНД) на міжнародну фіндопомогу, яка минулого року становила 15 млрд фунтів стерлінгів (20 млрд доларів США).
Сунак додав, що країна виділятиме лише 0,5% від ВНД. Він зауважив, що Британія повернеться до позначки у 0,7% від валового національного доходу, «коли це дозволить ситуація в країні».
Раніше міністр закордонних справ Великої Британії Донімік Рааб пообіцяв захищати суму, яка щорічно виділяється на допомогу іншим країнам.
За даними Sky News, через непросту економічну ситуацію, що склалася у зв’язку з пандемією коронавірусу, Британія цього року буде змушена запозичити 394 млрд фунтів стерлінгів, що є еквівалентом 19% ВВП та найвищим показником для країни з часів після війни.