США ввели нові санкції проти Куби

Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти кількох фізичних і юридичних осіб Куби, зокрема чинного президента острова Мігеля Діаса-Канеля.

Про це йдеться в опублікованому рішенні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США, передає Укрінформ.

Загалом під обмежувальні заходи потрапили п’ять фізичних і п’ять юридичних осіб.

Зазначається, що до санкційного списку внесені чинний президент Куби Мігель Діас-Канель, син колишнього президента країни Рауля Кастро – Еспін Кастро, Міністерство революційних збройних сил Куби, гірничодобувне підприємство Minera La Victoria S.A. тощо.

Державний секретар США Марко Рубіо написав у соцмережі Х, що «будь-хто, хто надаватиме послуги цим суб'єктам, на яких поширюються санкції, сам ризикує бути під санкціями».

«Іноземні банки та інші компанії, які надають послуги цим організаціям, повинні заморозити цю діяльність», - додав він.

За даними Reuters, міністр закордонних справ Куби Бруно Родрігес назвав ці санкції «мерзенним» «черговим прикладом інтервенціонізму США».

«Кожна дія США, спрямована на створення сценарію конфлікту між двома країнами, приречена на провал», – написав у соцмережах Родрігес.

Як повідомляв Укрінформ, у травні уряд США запровадив санкції проти 11 кубинських посадовців, зокрема міністра комунікацій і кількох військових керівників, а також проти головного розвідувального органу Куби.

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