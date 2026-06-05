Лідер Китаю уперше за сім років відвідає КНДР

За даними KCNA, Сі Цзіньпін відвідає Північну Корею в понеділок і вівторок на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Інформацію про візит також підтвердили у Пекіні.

Це буде перший візит лідера КНР до Північної Кореї за майже сім років.

Сі востаннє відвідував Пхеньян 20-21 червня 2019 року. Це був його перший державний візит до КНДР із моменту вступу на посаду наприкінці 2012 року.

У той час він мав переговори на вищому рівні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Востаннє двоє лідерів зустрічалися торік у вересні, коли Кім Чен Ин здійснив поїздку до Пекіна на 80-ту річницю Дня перемоги в Китаї, де він та лідер Росії Володимир Путін разом із Сі відвідали військовий парад.

Кім Чен Ин, зі свого боку, вже п'ять разів відвідував Пекін для зустрічі з Сі з моменту приходу до влади після смерті свого батька, Кім Чен Іра, у грудні 2011 року.

Як повідомляв Укрінформ, у березні КНДР і Китай відновили залізничне сполучення вперше за шість років.

Фото: АА