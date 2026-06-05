Лідер Китаю уперше за сім років відвідає КНДР
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yonhap із посиланням на північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA.
За даними KCNA, Сі Цзіньпін відвідає Північну Корею в понеділок і вівторок на запрошення лідера КНДР Кім Чен Ина. Інформацію про візит також підтвердили у Пекіні.
Це буде перший візит лідера КНР до Північної Кореї за майже сім років.
Сі востаннє відвідував Пхеньян 20-21 червня 2019 року. Це був його перший державний візит до КНДР із моменту вступу на посаду наприкінці 2012 року.
У той час він мав переговори на вищому рівні з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.
Востаннє двоє лідерів зустрічалися торік у вересні, коли Кім Чен Ин здійснив поїздку до Пекіна на 80-ту річницю Дня перемоги в Китаї, де він та лідер Росії Володимир Путін разом із Сі відвідали військовий парад.
Кім Чен Ин, зі свого боку, вже п'ять разів відвідував Пекін для зустрічі з Сі з моменту приходу до влади після смерті свого батька, Кім Чен Іра, у грудні 2011 року.
Як повідомляв Укрінформ, у березні КНДР і Китай відновили залізничне сполучення вперше за шість років.
Фото: АА