Трамп заявив про готовність зустрітися з верховним лідером Ірану
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
"Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що відкритий для зустрічі з новим верховним лідером Ірану, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни", - йдеться у повідомленні.
Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті: "Я не хочу зустрічатися. Але якщо я зустрінуся, для мене буде честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти цього".
На запитання, чи може така зустріч відбутися у США, Трамп відповів: "Я насправді не дуже багато про це чув. Я цього не пропонував, але деякі люди пропонували".
Він зазначив, що ставитиметься з повагою на будь-якій зустрічі із верховним лідером.
"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він (верховний лідер - ред.), ймовірно, професіонал", – зауважив Трамп, додавши, що "в деяких колах він насправді має дуже хорошу репутацію".
Як повідомляв Укрінформ, 5 травня державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу.
Президент США також оголосив про тимчасове призупинення операції в межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку.
Фото: Білий дім