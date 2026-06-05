Трамп заявив про готовність зустрітися з верховним лідером Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий зустрітися із новим верховним лідером Ірану Моджтабою Хаменеї, якщо буде досягнуто домовленості щодо припинення війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

"Президент Дональд Трамп заявив у четвер, що відкритий для зустрічі з новим верховним лідером Ірану, якщо буде досягнуто угоди про припинення війни", - йдеться у повідомленні.

Трамп сказав журналістам в Овальному кабінеті: "Я не хочу зустрічатися. Але якщо я зустрінуся, для мене буде честю зустрітися з ним. Я б хотів подивитися, чи вдасться нам укласти угоду, але якщо ми укладемо угоду, то цілком можливо, що я зустрінуся з ним. Я був би не проти цього".

На запитання, чи може така зустріч відбутися у США, Трамп відповів: "Я насправді не дуже багато про це чув. Я цього не пропонував, але деякі люди пропонували".

Він зазначив, що ставитиметься з повагою на будь-якій зустрічі із верховним лідером.

"Я б сказав, що я не його улюблена людина, але, з іншого боку, він (верховний лідер - ред.), ймовірно, професіонал", – зауважив Трамп, додавши, що "в деяких колах він насправді має дуже хорошу репутацію".

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня державний секретар Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати завершили військову операцію «Епічна лють» проти Ірану та перейшли до нового етапу дій у регіоні Близького Сходу.

Президент США також оголосив про тимчасове призупинення операції в межах проєкту «Свобода» щодо забезпечення судноплавства через Ормузьку протоку.

Фото: Білий дім