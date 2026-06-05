Включно з Канадою: Президент Фінляндії виступив за розширення ЄС до 40 країн

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав до масштабного розширення Євросоюзу до 40 країн, після приєднання поточних країн-кандидатів - України, Молдови та Грузії - блок має розглянути можливість поглиблення інтеграції з Британією, Туреччиною, Норвегією, Ісландією та навіть Канадою.

Про це він сказав, виступаючи на енергетичній конференції Eurelectric Power Summit у Гельсінкі, передає Укрінформ з посиланням на CNBC.

За словами Стубба, ЄС має «мислити масштабно» та скористатися чинним «вікном можливостей» для розширення.

«Вікно можливостей для розширення ЄС досить коротке, тому що коли війна в Україні закінчиться і, можливо, коли зміниться адміністрація США,… тоді люди знімуть ногу з педалі газу і знову почнуть чіплятися до непотрібних речей», - висловив таку думку президент Фінляндії.

Він додав, що «європейська стратегічна міць» часто базується на розмірі та масштабах, тому, на його думку, «найкращою європейською політикою за всю історію було саме розширення ЄС».

«У цей момент нам потрібно мислити масштабно, і географічно нам потрібно розширюватися або принаймні створювати такі форми членства, які є достатньо гнучкими, щоб у сумі включити 40 європейських держав - або навіть неєвропейських», - зазначив Стубб.

Президент Фінляндії зазначив, що ЄС має звернути увагу на свій західний фланг і повернути Велику Британію, яка вийшла з блоку у 2020 році, назад або принаймні зробити її «якомога ближчою».

На його думку, Канаду також слід розглядати як «ще один варіант». «Хіба не було б чудово, якби Канада стала 28-ю державою Європейського Союзу, а не 51-м штатом Сполучених Штатів?», - зауважив Стубб.

Окрім цього, він додав, що після розгляду питання щодо членства в ЄС України, Молдови та Грузії «нам потрібно серйозно замислитися про Туреччину» та активніше працювати із Західними Балканами, Ісландією та Норвегією.

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Як повідомляв Укрінформ, Рада ЄС офіційно розпочала процес офіційного відкриття кластера 1 «Основи» у переговорах про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Фото: Petteri Sopanen / Yle