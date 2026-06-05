Сербія домоглася додаткового постачання газу від «Газпрому» ще на три місяці - ЗМІ

За даними сербських ЗМІ, міністерка енергетики Сербії Дубравка Джедович-Ханданович повідомила, що продовження постачання ще на три місяці після 30 червня було погоджено за підсумками її зустрічі з головою правління «Газпрому» Олексієм Міллером у Санкт-Петербурзі.

«Це важливо для нашої країни, для наших громадян, для нашої економіки, тому що це стабільні поставки, надзвичайно доступні за ціною, а також завдяки гнучкості та обсягам, які вони забезпечують», — сказала Джедович-Ханданович.

Зазначається, що у березні Сербія домоглася продовження на три місяці свого газового контракту з Росією.

Дешевший імпорт російського газу покриває до 90% потреб Сербії, хоча Белград прагне диверсифікувати постачання за допомогою газу з Азербайджану та скрапленого природного газу з терміналів у Греції.

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Як повідомляв Укрінформ, новий уряд Угорщини має намір максимально диверсифікувати джерела постачання енергоносіїв для зміцнення енергетичної безпеки країни та зниження цін.

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