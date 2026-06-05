Угорщина підтримає продовження санкцій ЄС проти Росії на рік - Bloomberg

Угорщина підтримає продовження санкцій Європейського Союзу проти Росії на цілий рік, що є кардинальним розворотом порівняно з її попередньою позицією, спрямованою на блокування цього процесу.

Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані із ситуацією, передає Укрінформ.

За словами джерел, на засіданні послів ЄС у середу Угорщина приєдналася до групи країн, які підтримують пропозицію про продовження санкцій на 12 місяців, яку президент Європейської ради Антоніу Кошта винесе на розгляд пізніше цього місяця.

Однак представник угорського уряду на прохання про коментар заявив, що поки не може підтвердити цю інформацію.

Такий крок є черговим прикладом того, як новий уряд прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра відходить від промосковської позиції свого попередника Віктора Орбана. Дотепер Угорщина давала згоду лише на шестимісячне продовження санкцій, які були введені проти Москви у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Схвалення продовження санкцій вимагає одностайної підтримки 27 держав-членів, що надає кожній країні право вето.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про досягнення всеосяжної домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини, яка налічує близько 100 тисяч осіб.