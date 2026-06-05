Аннеґрет Крамп-Карренбауер, голова Фонду Конрада Аденауера

Колишня міністерка оборони Німеччини та нинішня голова Фонду Конрада Аденауера Аннеґрет Крамп-Карренбауер нещодавно відвідала Україну в рамках Black Sea Security Forum 2026, де провідні експерти з питань безпеки та міжнародних відносин обговорили ситуацію з безпекою Чорного моря, яке Росія продовжує використовувати як інструмент військового, економічного та політичного тиску. Під час свого першого візиту до України Аннеґрет Крамп-Карренбауер дала інтерв’ю Укрінформу, де поділилася своїм баченням перспектив завершення війни, ролі Європи у підтримці Києва та майбутнього української євроінтеграції. Окрему увагу співрозмовниця приділила питанню військової та фінансової підтримки України, використанню заморожених російських активів для відбудови та реформам, необхідним для вступу до Європейського Союзу.

ПОТРІБЕН СЕРЙОЗНІШИЙ ТИСК НА ПУТІНА - Це ваш перший візит в Україну. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. - Це дійсно мій перший візит до України. І я б сказала, він дуже хвилюючий. Усвідомлюєш, що, з одного боку, тут продовжується життя: люди спокійно ставляться до того, що відбувається навколо. А з іншого боку, всі вони живуть під постійною загрозою. - Що вас вразило найбільше? - Передусім, мене вразила енергія людей. По-друге, любов українців до життя, і по-третє – стійкість людей. І, звісно, Одеса – надзвичайно гарне місто, особливо, коли добра погода.

- Ще у 2021 році ви говорили, що Росія становить загрозу для безпеки Європи. Чому, на вашу думку, тоді світові політики не сприйняли ці сигнали достатньо серйозно? - Тоді були зовсім інші настрої у суспільстві й ніхто не міг, мабуть, собі уявити, що Путін нападе на Україну так, як він це зробив у лютому 2022-го року. Можливо, не сприйняли моє попередження серйозно, оскільки не вважали, що деспоти або авторитарно налаштовані політики кажуть, те що вони думають, а те, що кажуть – потім роблять. - Чи вірите ви у можливість довгострокового миру з нинішнім російським режимом? Ми маємо зробити все для того, щоб посилити Україну, а це послабить Росію - Я думаю, що нам треба здійснювати серйозніший тиск на Путіна для того, щоб він був більш готовим до перемовин. І мені важко оцінити, наскільки можливим є те, що прийде наступник Путіна, який буде проводити іншу політику. У всякому разі сьогодні я такого не бачу. - Ви сказали, що потрібно посилювати тиск на Росію. Що це має бути? Посилення економічних санкцій, чи, можливо, посилення бойових спроможностей України? Україна показала, що вона дуже добре здатна знищувати логістичні шляхи росіян, тому вона має і далі йти цим шляхом - Я думаю, що ми маємо зробити все для того, щоб посилити Україну, а це послабить Росію. Для цього Україні потрібно довге фінансування протягом наступних років. Україні потрібна зброя, якої у неї сьогодні немає. Також нам треба послабити джерело доходів Путіна. Окрім того, Україна показала, що вона дуже добре здатна знищувати логістичні шляхи росіян, тому вона має і далі йти цим шляхом. ЄВРОПА СТОЇТЬ НА БОЦІ УКРАЇНИ - Є думка, що Європа занадто повільно приймає рішення щодо України. Як ви до цього ставитеся? - Справа в тому, що Європейський Союз – це спільнота, яка складається з 27 країн, які з будь-якого рішення мають голосувати одностайно. А це надзвичайно важко і для цього потрібний час. Але протягом останніх років Європа в цілому неодноразово доводила, що вона стоїть на боці України. Багато європейських країн, і зокрема Німеччина, усіма силами підтримують Україну.

- На вашу думку, досягнення справедливого миру для України можливе шляхом перемовин, а чи перемогу нам треба виборювати на полі бою? - По-перше, хотілося б наголосити, що Україна постійно заявляє про свою готовність до участі в переговорах, але Путін не зацікавлений у цьому. Тому, напевне, воєнний аспект важливий для того, щоб дійсно почати переговори. Але фінальну крапку потрібно буде поставити за столом переговорів. - Сьогодні вже багато розмов іде про повоєнне відновлення України. Яку участь, можливо, буде брати Фонд Конрада Аденауера у цьому? - Фонд може взяти участь у тому, щоб підтримати демократичний розвиток України як держави. Ми знаємо, що українці відчувають себе частиною Європи, це вони довели під час акцій протесту на Майдані. Тому ми маємо зробити все для того, щоб Україна дійсно стала частиною європейської спільноти. Ми намагаємося підтримати реформи в Європі, необхідні для України. ПОДОЛАННЯ КОРУПЦІЇ Є ОСНОВНИМ ЗАВДАННЯМ ДЛЯ УКРАЇНИ - Наскільки реалістичним є вступ України до ЄС найближчими роками? Домашнє завдання Європейського Союзу – це завершення дебатів щодо вступу України до ЄС - Це досить тривалий процес, поки не буде прийняте остаточне рішення. Ми знаємо, що час не чекає. Чим швидше обидві сторони виконують своє “домашнє завдання”, тим скоріше Україна стане членом ЄС. Домашнє завдання України – це реалізація реформ. Домашнє завдання Європейського Союзу – це завершення дебатів щодо вступу України до ЄС. Хоча ми, звичайно, розуміємо, наскільки важко реалізовувати ці реформи в умовах війни. - Над якими реформами найбільше треба попрацювати в Україні? - Є чітко виписані критерії для членства в ЄС для будь-якої країни. Що стосується України, то тут ідеться насамперед про верховенство права і про подолання корупції. Саме подолання корупції є, мабуть, основним завданням. - Якщо повернутися до теми відбудови, наскільки реалістичним є використання заморожених російських активів для відновлення України? Україна показує нам, що зневіра – це не опція - Особисто я надзвичайно активно працюю в групі людей, які роблять усе для того, щоб ці активи були розморожені саме для відновлення України. Але найперше тут – юридичні питання. Ми разом з міжнародними юристами намагаємося показати шляхи, якими потрібно йти для того, щоб ці активи можна було використати абсолютно легально. Це досить важка тема, але ми працюємо над нею. Ми віримо в те, що нам це вдасться. Якби ми не вірили, то ми давно вже склали б руки, але Україна показує нам, що зневіра – це не опція.