ЄС розглянув пропозицію щодо обмеження захисту для українських чоловіків призовного віку

У четвер, 4 червня, міністри ЄС в цілому підтримали пропозицію щодо обмеження доступу до тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку.

Як пише Reuters, про це повідомив міністр з питань міграції Швеції Йохан Форсселл, передає Укрінформ.

Зазначається, що ЄС застосував Директиву про тимчасовий захист після вторгнення Росії в Україну у 2022 році з метою регулювання масового припливу переміщених осіб. Ця схема, яка була продовжена тричі і має закінчитися в березні 2027 року, надає її учасникам дозволи на проживання, доступ до ринку праці та соціального забезпечення.

Форсселл заявив, що його країна підтримує пропозицію, яка обговорювалася на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ у Люксембурзі.

Він додав, що будь-які обмеження повинні застосовуватися лише до новоприбулих, які прагнуть отримати статус тимчасового захисту, а не до тих, хто вже підпадає під цю схему.

«Для нас надзвичайно важливо надати українцям захист, але водночас війну потрібно вести й виграти. Щоб це сталося, необхідно, щоб більше чоловіків залишилися в Україні та воювали», - сказав Форсселл напередодні засідання.

Європейська комісія повинна запропонувати будь-яке продовження або зміну програми, яке потім має бути схвалене країнами ЄС.

За даними Євростату, на цей момент директивою користуються понад 4,33 млн осіб, які втекли від війни з України. Найбільшу частку українців, які перебувають в межах цієї програми, приймає Німеччина - близько 29% від загальної кількості в ЄС, за нею йдуть Польща та Чехія.

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Як повідомляв Укрінформ, видання Euractiv опублікувало матеріал про те, що в ЄС обговорюють можливість не поширювати майбутнє продовження тимчасового захисту на нових заявників-чоловіків призовного віку.

Пізніше в ЄС підтвердили, що планують подовжити тимчасовий захист для українських біженців після березня 2027 року, але для деяких чоловіків можуть запровадити обмеження.

Ініціативу уже підтримали в Німеччині. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт виступив за скасування автоматичного надання статусу тимчасового захисту для новоприбулих українських чоловіків призовного віку, запропонувавши замість цього індивідуальну перевірку.

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