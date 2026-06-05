МВС Іспанії заперечило втручання у розслідування корупційних справ, пов'язаних із партією влади

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка заперечив будь-які припущення про політичне втручання у розслідування, пов’язані з корупційними скандалами навколо керівної Соціалістичної робітничої партії Іспанії (PSOE).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euractiv.

Виступаючи в четвер у Люксембурзі перед зустріччю з лідерами ЄС, Марласка заявив, що йому невідомо про можливе втручання керівництва Цивільної гвардії у роботу слідчого підрозділу UCO.

«І якби стало відомо, я б не потерпів цього. Що я знаю – так це про абсолютну чесність і непідкупність директора Цивільної гвардії", – додав міністр.

UCO –спеціалізований елітний підрозділ, що займається розслідуванням корупційних злочинів, зокрема справ, пов’язаних із прем’єр-міністром Педро Санчесом, його політичними союзниками та близьким оточенням, включно з дружиною та братом глави уряду.

Минулого тижня його агенти провели обшуки в штаб-квартирі PSOE у Мадриді. Це стало новим ударом по репутації партії, яка вже зазнає тиску через серію корупційних скандалів.

Операція відбулася за рішенням вищого кримінального суду Іспанії та привернула увагу до таємного судового розслідування, яке тривало кілька місяців. Один із суддів охарактеризував події як «змову, спрямовану на підрив судового розгляду справ щодо керівної партії».

У центрі ймовірної змови, за даними розслідування, перебуває член PSOE та соратник Санчеса Сантос Сердан, щодо якого в іншій справі триває розслідування можливих корупційних зловживань у сфері державних будівельних контрактів.

Також у справі фігурує колишня регіональна посадовиця від соціалістів Лейре Дієс. Як стверджується, вона намагалася отримати компрометуючу інформацію про суддів, прокурорів та співробітників UCO, які розслідували справи щодо найближчого оточення прем’єр-міністра.

Після публікації уривків матеріалів справи у місцевих медіа стало відомо, що Дієс щонайменше тричі зустрічалася з керівницею Цивільної гвардії Мерседес Гонсалес – представницею PSOE, яку призначив Марласка, – щоб домогтися проведення внутрішнього розслідування щодо співробітників цього відомства.

Як повідомляв Укрінформ, іспанські правоохоронці висунули звинувачення у корупції дружині прем'єр-міністра країни Педро Санчеса Бегоньї Гомес після дворічного кримінального розслідування.

Голова уряду Іспанії Педро Санчес заявив, що залишатиметься на посаді до парламентських виборів у 2027 році попри низку корупційних скандалів, що зачепили очолювану ним Соціалістичну партію (PSOE).

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