У Румунії стався вибух невідомого морського дрона

У порту Констанца стався вибух невдовзі після того, як було знайдено морський дрон.

Про це повідомляє Romania Journal, передає Укрінформ.

За попередньою інформацією Департаменту з надзвичайних ситуацій країни, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Речник Військово-морських сил (ВМС) Александру Туртуріке заявив, що дрон було помічено в п'ятницю вранці поблизу штабу Румунського агентства з порятунку на морі (ARSVOM), яке знаходиться в порту Констанца.

Він додав, що ВМС виконували допоміжну роль, та підтримували роботу на місці Служби розвідки Румунії (SRI) та Департаменту з надзвичайних ситуацій (DSU).

За словами речника DSU Богдана Тома, морський дрон вибухнув самостійно біля причалу 78 порту Констанца.

Відмічається, що після інциденту, який стався о 10:29 ранку було активовано план «червоного втручання».

За даними Focus Press, дрон було знайдено біля човна ARSVOM, недалеко від берега та штаб-квартири Агентства з порятунку.

«Фахівці SRI, а також MApN (військові – ред.) прибули на місце події та перевіряють, чи містить дрон вибухівку», – писало видання перед вибухом.

Місцеве видання Info Sud-Est, відмічало, що на момент знайдення «дрона, довжиною приблизно 7-8 метрів, його походження є невідомим».

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Як повідомляв Укрінформ, 28 травня три нафтотанкери, які займаються перевезенням російської нафти, були атаковані дронами в Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини в четвер. Постраждалих немає.

Зображення: скриншот відео