У Європарламенті підтримують пропозицію Мерца щодо євроінтеграції України

Лист канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з ідеєю «асоційованого членства» є «конкретною пропозицією» для проведення ґрунтовних дебатів на рівні лідерів країн ЄС для підтримки темпів України на шляху її євроінтеграції.

Як передає Укрінформ, про це сказав голова Комітету Європейського парламенту із закордонних справ Девід Макалістер в інтерв’ю European Newsroom у Брюсселі, опублікованому в четвер.

«Я вітаю ініціативу канцлера, оскільки він порушує це питання на рівні лідерів за допомогою свого листа, і важливо, щоб 27 глав держав та урядів провели ґрунтовну дискусію щодо майбутньої національної політики Європейського Союзу», - сказав Макалістер.

Перевагою пропозиції німецького канцлера євродепутат назвав наявність в листі «конкретних пропозицій» щодо євроінтеграції України, на підставі яких інші лідери можуть обговорити деталі.

«У нас було безліч, десятки і сотні загальних дебатів щодо розширення, але це дуже конкретна пропозиція. І знову ж таки, Україна, як і інші країни-кандидати, має конкретну європейську перспективу», - наголосив Макалістер.

Він відзначив, що Україна «досягла позитивного прогресу на шляху європейської інтеграції», попри всі величезні виклики, з якими вона стикається через агресивну війну Росії.

На думку євродепутата, однією з основ пропозиції Мерца є прагнення «зробити прогрес на шляху європейської інтеграції - видимим» та «посилити» поступову інтеграцію України.

«На шляху до членства в ЄС крок за кроком відбувається ця поступова інтеграція в програми ЄС, у структури ЄС, і це потрібно посилювати – саме про це йдеться в цьому листі. І саме тому я дуже вітаю цю ініціативу», - наголосив Макалістер.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував пришвидшити вступ України до ЄС, дозволивши спочатку «асоційоване членство», що викликало певні занепокоєння у керівництва України.

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що лист Мерца щодо ідеї «асоційованого членства» чітко підтверджує курс на повноправний вступ України до ЄС та закликає невідкладно відкрити всі переговорні кластери, тож головний ризик щодо потенційної альтернативи повноцінному членству усунуто.

Фото: RFE/RL