США та Японія домовились інвестувати $1 мільярд у розробку проєктів з ШІ

Уряди Японії та США у четвер оголосили про домовленість спільно інвестувати протягом п’яти років 1 мільярд доларів у проєкти розробки наукових технологій з використанням штучного інтелекту (ШІ).

Про це повідомляє The Japan Times, передає Укрінформ.

Зазначається, що партнерство є частиною національного проєкту США під назвою «Genesis Mission», і Японія стала першою країною, яка приєдналася до цього амбітного проєкту.

Завдяки досягнутій домовленості дві країни прагнуть поглибити співпрацю в передових наукових галузях, таких як квантові технології, ядерний синтез та біотехнології.

Кожен уряд внесе по 500 млн доларів у рамках співробітництва, яке має на меті значно скоротити час досліджень за допомогою ШІ і поєднати спільні міжнародні дослідження та розробки. Партнерство також спрямоване на те, щоб допомогти двом країнам зберегти перевагу над Китаєм у розвитку технологій.

За даними Міністерства енергетики США, обидва уряди працюватимуть разом над спільними проєктами між національними лабораторіями США та японськими інститутами, включаючи державний науково-дослідний інститут Riken та Токійський університет, для розробки автономних лабораторій наступного покоління на базі ШІ та робототехніки, які самостійно проводитимуть складні експерименти.

Адміністрація президента США Дональда Трампа оголосила про запуск програми «Genesis Mission» у листопаді минулого року з метою прискорення досліджень у таких секторах, як енергетика, біотехнології та напівпровідники, шляхом використання суперкомп’ютерів, ШІ та наукових даних, які оберігаються урядом.

Учасниками проєкту є великі американські технологічні компанії, зокрема OpenAI, розробник генеративного чат-бота ChatGPT на базі ШІ, Anthropic, яка розробила найсучаснішу модель штучного інтелекту Claude Mythos, та виробник напівпровідників Nvidia.

Уряд США планує подвоїти продуктивність у науковій галузі протягом наступного десятиліття в рамках програми «Genesis Mission». Ця амбітна програма розглядається як національний проєкт рівня Манхеттенського проєкту часів Другої світової війни, в результаті якого було розроблено ядерну зброю, та програми Apollo, яка привела до першої висадки людини на Місяць у 1969 році.

Як повідомляв Укрінформ, американська корпорація Microsoft заявила, що інвестує 1,6 трильйона єн (10 мільярдів доларів США) в Японію протягом наступних чотирьох років для зміцнення інфраструктури, пов'язаної зі штучним інтелектом та «хмарними» обчисленнями.

Компанія OpenAI, американський розробник чат-бота ChatGPT зі штучним інтелектом, надасть уряду Японії та деяким компаніям модель штучного інтелекту з розширеними можливостями кібербезпеки.

Фото: KYODO NEWS