Коронавірус у Польщі: за добу - 15 300 випадків, померли 674 хворих

Як передає Укрінформ, про це повідомляє dpa international із посиланням на дані від Міністерства охорони здоров’я Польщі.

Згідно з інформацією польського МОЗ, загальна кількість смертей від коронавірусу в Польщі сягнула майже 15 тис.

Загалом за минулі 24 години в Польщі зареєстровано 15 300 нових випадків зараження, а загальна кількість випадків COVID-19 становить 924 000.

Як повідомляв Укрінформ, на фоні збільшення інфікувань від COVID-19 у трьох польських воєводствах - Сілезькому, Малопольському та Підкарпатському - планують провести скринінг-тестування на виявлення коронавірусу серед окремих груп населення.

У Польщі з населенням понад 38 млн людей один з найвищих рівнів смертності від коронавірусу серед країн ЄС.

Фото: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN