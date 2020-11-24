Польща отримає близько 34 мільйонів доз COVID-вакцини

Польща отримає близько 34 млн доз вакцини від коронавірусу - така кількість необхідна для щеплення всього дорослого населення країни.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це в ефірі Польського радіо заявив глава МОЗ РП Адам Недзельський.

“Нам гарантовано вакцину для близько 34 млн людей”, - повідомив Недзельський.

Він зазначив, що вакцина проти коронавірусу потрапить до Польщі за допомогою європейського механізму закупівлі, за яким усі країни ЄС у переговорах з виробниками вакцини представляє Єврокомісія. ЄС закуповує вакцину у виробників, а потім розподіляє її між країнами-членами відповідно до чисельності населення.

За його словами, таким чином укладено угоди з трьома виробниками вакцини.

Недзельський зауважив, що у двох із цих вакцин ефективність оцінюється на рівні 90%. Найшвидше до Польщі зможуть потрапити вакцини компанії Pfizer і так звана оксфордська.

Глава МОЗ РП повідомив, що щеплення від коронавірусу не буде обов’язковим для поляків.

За його словами, вакцина вперше з’явиться на ринку і багато людей мають сумніви щодо її ефективності та безпечності. “Ми намагатимемося розвіяти усілякі сумніви, переконати, дати гарантії її безпеки”, - наголосив міністр.

Недзельський повідомив, що у першу чергу вакцинуватимуться пенсіонери, медики та представники силових структур, які допомагають боротися з COVID-19. При цьому серед пенсіонерів спочатку вакцинуватимуться особи віком від 75 років.

Центри розподілу вакцини створюватимуться в регіональних центрах переливання крові, які мають інфраструктуру для зберігання вакцини у відповідних умовах.

За інформацією речника уряду РП Пьотра Мюллера, перша вакцина проти COVID-19 має з’явитися в Польщі орієнтовно 18 січня наступного року. Найближчим часом уряд опрацює і оприлюднить алгоритм дій, як можна буде зареєструватися на щеплення, де і як відбуватиметься вакцинація. Зокрема, планується, що зареєструватися можна буде або через інтернет або за допомогою спеціальної телефонної лінії.

За минулу добу, 23 листопада, у Польщі зафіксовано 10 139 нових випадків інфікування коронавірусом, померли 540 людей. Загалом від початку пандемії у країні інфікувалися коронавірусом понад 900 тис. людей, понад 14,3 тис. пацієнтів померли.

У Польщі з населення понад 38 млн людей один з найвищих рівнів смертності від коронавірусу серед країн ЄС.

Як повідомлялося, за даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 570 462 випадки коронавірусу, зокрема 1 403 111 летальних, одужало 41 237 829 людей.