Польща масово протестує на COVID-19 три регіони

У Польщі планують провести скринінг-тестування на виявлення коронавірусу серед окремих груп населення у Сілезькому, Малопольському та Підкарпатському воєводствах, де зберігається високий відсоток інфікування COVID-19.

Про це заявив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми прийняли рішення, що це буде Підкарпаття, Малопольща і Шлонськ”, - заявив Недзельський.

За його словами, найближчим часом МОЗ детально опрацює логістичну модель, як виглядатиме скринінг-тестування. Він додав, що міністерство хоче провести такі дослідження в регіонах, які найбільше постраждали від COVID-19.

Міністр повідомив, що скринінг-тестування проводитиметься експрес-тестами.

За минулу добу, 21 листопада, у Польщі зафіксовано 18 467 випадків інфікування коронавірусом, що є одним з найнижчих показників від початку листопада. За минулу добу від COVID-19 у Польщі померли 330 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 листопада у світі зафіксовано 58 508 271 випадок коронавірусу. З них 1 386 729 летальних випадків, а 40 473 821 особа вже одужали.