Для подолання пандемії необхідно $38 мільярдів – Єврокомісія

Для подолання наслідків глобальної пандемії по усьому світу та для остаточного зупинення поширення COVID-19 міжнародному співтовариству потрібно буде витратити не менше $38 мільярдів.

Як повідомляє Укрінформ, про це у п’ятницю під час прес-конференції у Брюсселі заявила президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у, повний текст промови якої оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«З 2-го листопада свою участь у COVAX (програма забезпечення вакцинами – ред.) підтвердили 94 країни з високим рівнем доходів та 92 країни з низькими або середніми доходами. Завдання полягає у закупівлі 2 мільярдів доз (вакцини) до кінця 2021 року для країн з низьким або середнім рівнем доходів. Наразі був зроблений внесок у 1,8 мільярди доларів для такої закупівлі, але для закупівлі вакцин у 2021 році необхідно, за оцінками, близько 5 мільярдів доларів. Фонди будуть також необхідними для тестування та лікування за програмою ACT-Accelerator. Загальна потреба оцінюється у 38 мільярдів доларів, з яких на сьогодні доступні 4 мільярди», - сказала президент Єврокомісії.

Вона визнала, що згадана сума у 38 мільярдів доларів США є дуже великою і значною, але ці витрати є меншими порівняно із реальною ціною цієї пандемії. Саме тому Єврокомісія та міжнародні партнери ЄС письмово звернулися до учасників «великої двадцятки» з проханням про підтримку у роботі з мобілізації необхідних фондів.

Як повідомлялося, Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" (G20) пройде 21-22 листопада в онлайн-форматі під головуванням короля Саудівської Аравії Сальмана бен Абделя Азіза Аль Сауда. Тема зустрічі визначена як "Реалізація можливостей 21 століття для всіх".

За інформацією ВООЗ, так званий ACT-Accelerator (Інструмент протидії COVID-19, який охоплює тестування, лікування та роботу над розробкою та поширенням вакцин) був створений у квітні 2020 року у взаємодії між генеральним директором ВООЗ, президентом Франції, президентом Єврокомісії, Фондом Біла та Мелінди Гейц. Цей інструмент поєднав уряди, наукову спільноту, представників бізнесу та громадянського суспільства, Світовий банк, філантропів та глобальні організації в сфері охорони здоров’я у зусиллях із боротьбі з пандемією коронавірусу.

В свою чергу, проєкт COVAX, який є складовою програми ACT-Accelerator, має на меті створення умов для швидкого забезпечення вакциною країн з низькими та середніми доходами за рахунок фондів, що на основі солідарності мобілізують країни світу з високими доходами.

Як неодноразово підкреслювала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, жодна країна не зможе почуватися у безпеці, поки всі країни світу не подолають пандемію COVID-19.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 397 331 випадок коронавірусу, зокрема 1 368 675 летальних, здолали недугу 39 868 778 осіб.

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