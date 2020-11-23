Польща планує протестувати населення на COVID-19 за прикладом Словаччини

Польща розглядає можливість провести тестування населення країни на COVID-19 за прикладом Словаччини, яка на початку листопада організувала тестування всього дорослого населення експрес-тестами.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник глави МОЗ Польщі Вальдемар Краска, інформує Interia.pl.

“Думаю, що ми підемо методом, який був застосований у Словаччині. Там протестовано 3,8 млн громадян Словаччини у три етапи”, - сказав Краска.

Він уточнив, що перший етап у Словаччині був пілотним. На підставі його результатів було проведене загальне тестування дорослого населення країни, а через тиждень - повторне тестування.

Краска підкреслив, що метод, застосований у Словаччині, хороший.

Заступник глави МОЗ повідомив, що при міністерстві працює група експертів, яка готує методологію проведення загальних тестів. Про деталі проведення експрес-тестування буде поінформовано пізніше.

Як відомо, глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив 21 листопада, що скринінг-тестування на виявлення коронавірусу буде проведене серед населення Сілезького, Малопольського та Підкарпатського воєводств на півдні Польщі, де спостерігається високий рівень інфікування коронавірусом.

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Недзельський у понеділок в ефірі радіо RMF зазначив, що вже у грудні Польща може отримати від двох основних постачальників 2 млн доз вакцини проти коронавірусу. У першу чергу планується вакцинувати медиків та представників силових структур.

Як інформувало агентство, на першому етапі тестувань, що проходив 31 жовтня – 1 листопада у Словаччині, взяли участь понад 3,6 млн осіб, з яких 1,06% (38,3 тис.) мали позитивний результат. На повторному етапі, 7-8 листопада, протестовано понад 2 млн осіб, а кількість інфікованих осіб становила 0,66% (13,5 тис.). Уряд Словаччини назвав операцію, яка не має аналогів у світі, дуже успішною.

За останню добу, 22 листопада, у Польщі виявили 15 002 випадки інфікування COVID-19, померли 156 осіб.

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