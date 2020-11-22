У Польщі перед святами відкривають торговельні центри

Уряд Польщі вирішив з 28 листопада відновити роботу торговельних центрів, які діятимуть у підвищеному санітарному режимі. Утім, до кінця грудня не відкриватимуться культурно-розважальні, гастрономічні заклади та фітнес-центри, а навчання у школах і надалі буде дистанційним.

Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з віцепрем’єр-міністром Ярославом Говіном та міністром охорони здоров’я Адамом Недзельським сказав глава польського уряду Матеуш Моравецький, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми вирішили, що від наступної суботи (28 листопада) торговельні центри зможуть функціонувати, але за умови дотримання найвищого санітарного режиму”,- зазначив Моравецький.

Він додав, що це рішення дозволить врятувати сотні тисяч місць праці. Інші сектори, які не функціонуватимуть, зможуть розраховувати на фінансову підтримку. Уряд вирішив не відкривати у передсвятковий період, до 27 грудня, культурно-розважальні (кінотеатри, театри, музеї) та гастрономічні заклади (ресторани, кафе, паби), а також фітнес-центри та басейни.

За словами Моравецького, навчання у школах до кінця грудня відбуватиметься дистанційно. Утім, зимові канікули, які в Польщі у різних воєводствах упродовж січня-лютого завжди тривали в різний період, вирішено провести одночасно - з 4 по 17 січня.

Моравецький зазначив, що уряд розпочинає програму “100 днів солідарності”, яка допоможе "краще витримати період найближчих місяців". За його словами, наприкінці цього терміну у Польщі, найімовірніше, вже з’явиться вакцина проти коронавірусу.

Голова Ради міністрів Польщі закликав поляків у період Різдвяних та Новорічних свят залишатися вдома, святкувати у вузьких сімейних колах, не збиратися великими групами і не подорожувати країною та за кордон як під час свят, так і під час шкільних канікул.

За минулу добу, 20 листопада, у Польщі зафіксовано 24 213 випадків інфікування коронавірусом, померли 574 особи.

У четвер, 19 листопада, Сейм Польщі ухвалив чергову програму підтримки бізнесу у період пандемії COVID-19. Прогнозується, що завдяки ньому близько 200 тис. фірм отримають допомогу на загальну суму 1,8 млрд злотих (близько 500 млн дол.).