Євросоюз збирається на віртуальний саміт через пандемію COVID-19

Лідери держав і урядів ЄС сьогодні ввечері проведуть зустріч Європейської Ради в форматі відеоконференції, в ході якої планується обговорити координацію дій країн-членів у стримуванні пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Зустріч буде проведена у розвиток відеоконференції, що була проведена 29 жовтня, коли лідери підкреслили необхідність зміцнення колективних зусиль у боротьбі з пандемією та зосередили зусилля на політиці тестування та відстежування контактів, а також на політиці вакцинації» - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, лідери країн ЄС погодилися проводити такі обговорення щодо протидії пандемії коронавірусу на регулярній основі.

Вчора, напередодні віртуальної зустрічі Європейської Ради, Єврокомісія оприлюднила рекомендації щодо стратегії країн-членів ЄС у здійсненні швидких антигенних тестів та щодо спільних підходів у взаємному визнанні результатів такого тестування.

Як зазначається, детальні інструкції, що розроблені за погодженням із відповідними медичними установами країн-членів та за допомогою фахівців Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC), застосовуватимуться у ситуаціях, коли потрібна швидка ідентифікація інфікованих осіб, зокрема, під час локалізації спалахів інфекції та для регулярного моніторингу груп підвищеного ризику, таких як медичний персонал або персонал установ для догляду за людьми старшого віку. Вони застосовуватимуться поряд із звичайними тестовими системами для контролю за поширенням інфекції та для обмеження термінів ізоляції або карантину.

Передбачений документом механізм взаємного визнання країнами-членами результатів таких тестів є особливо важливим для спрощення транскордонного руху та для дієздатності Спільного ринку, а також для ефективності заходів по відстежуванню контактів та з надання допомоги при захворюванні.

Для того, щоб розвинути систему тестування на території ЄС, Єврокомісія виділила 35,5 млн євро для Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, за допомогою якого буде організовано тренування медичного персоналу та робота мобільних груп з тестування, що мають отримати необхідне лабораторне обладнання та реагенти. Ця програма відкрита для всіх країн ЄС, але наразі до неї залучені сім європейських країн – Австрія, Німеччина, Греція, Італія, Мальта, Португалія і Іспанія.

Як уже повідомлялося, під час зустрічі Ради міністрів ЄС із європейських справ Польща і Угорщина висловили зауваження щодо порядку розподілу коштів в рамках багаторічного бюджету ЄС на 2021-27 роки, що перевищує трильйон євро, а також фінансового інструменту відновлення після кризи коронавірусу «Нове покоління ЄС». Вчора такі зауваження, які на цей час заблокували ухвалення бюджету ЄС, підтримав прем’єр-міністр Словенії. Офіційні представники згаданих країн не погоджуються із пропозиціями Єврокомісії та Головування Європейської Ради щодо обумовлення надання допомоги країнам ЄС у подоланні наслідків спричиненої пандемією кризи дотриманням цими країнами європейських цінностей, в першу чергу, у сфері верховенства права.

Станом на ранок 19 листопада, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 56 563 840 випадків COVID-19, зокрема 1 354 806 людей загинули, 39 352 261 - подолали хворобу.