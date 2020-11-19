Смертність у Штатах від COVID-19 перевищила 250 тисяч осіб
Про це йдеться в статистиці, оприлюдненій Університетом медицини імені Джона Гопкінса, повідомляє Укрінформ.
Так, за офіційними даними, зібраними університетом з усієї країни, станом на вечір 18 листопада в США зафіксовано 250 029 летальних випадків серед 11,485 млн людей, які отримали позитивні тести на COVID-19.
Протягом останніх днів у США спостерігається також піковий рівень щоденної захворюваності. Зокрема, минулої п’ятниці у країні був зафіксований сумний рекорд, коли за добу лабораторії підтвердили 177 224 нових випадків.
Як повідомляв Укрінформ, Сполучені Штати продовжують лідирувати за рівнем захворюваності у світі. Першу п’ятірку після США замикають Індія, Бразилія, Франція й Росія.
У світі станом на ранок 19 листопада зафіксовано понад 56,5 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже понад 39,3 млн людей, померли - понад 1,3 млн.