У Молдові новий антирекорд заражень на коронавірус — понад 1600 випадків за добу

У Молдові за останню добу у 1607 осіб діагностували коронавірус — це новий антирекорд у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker.

За даними Міністерства охорони здоров'я, з 1607 нових випадків зараження п'ять виявилися «завезеними». При цьому за останню добу COVID-19 виявили у 106 медпрацівників: 33 лікарів і 56 медсестер і у 17 осіб з лікарняного персоналу.

Таким чином, число тих, що заразилися у Молдові збільшилася до 92,5 тисячі осіб, з них понад 74,2 тис. одужали. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 072 пацієнти.

Нагадаємо: за даними Worldometer, у світі зафіксовано 56 238 005 випадків коронавірусу, зокрема 1 349 116 летальних, одужали 39 156 102 особи.