Спікер парламенту Молдови захворіла на COVID-19

У спікера парламенту Молдови Зінаїди Гречаний виявили коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker.

У пресслужбі молдавського парламенту зазначили, що 64-річна Гречаний проходить лікування вдома під наглядом сімейного лікаря.

Тиждень тому стало відомо, що коронавірус виявили у віцеспікера парламенту Молдови Влада Батринчі, його госпіталізували.

Близько місяця тому депутати пішли на карантин через збільшення кількості випадків зараження коронавірусом у парламенті Молдови.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 40 280 249 випадків коронавірусу, зокрема 1 118 321 летальний, одужали 30 115 926 осіб.