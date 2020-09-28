У Молдові зафіксували добовий рекорд за кількістю нових випадків COVID-19

У Молдові було зафіксовано антирекорд за кількістю нових випадків хвороби COVID-19 за добу - 868 хворих.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я, праці та соціального захисту Молдови.

868 нових випадків — на 82 випадки більше, ніж колишній антирекорд, який був зареєстрований минулої середи.

Загальна кількість померлих внаслідок епідемії COVID-19 у Молдові становить 1 279 осіб. Загальна кількість зафіксованих випадків хвороби — 50 534, 37 440 осіб одужали від недуги.

Як повідомлялося, у світі на 27 вересня на COVID-19 хворіє 33,280,771 особи. При цьому 24,594,502 осіб вже одужали, 1,001,738 пацієнтів померли.