Головний епідеміолог Молдови заявив, що COVID-19 вбив тільки тих, “хто і так був тягарем”

Головний епідеміолог Молдови, директор Національного агентства громадської охорони здоров'я Ніколає Фуртуне викликав обурення, заявивши, що коронавірус «забрав життя тих, хто і так був тягарем для оточуючих».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker .

«Не хочу, щоб мене засуджували або здатися цинічним, але в усьому світі ковід забрав життя тих, хто і так був тягарем для себе й оточуючих. Це були люди, які боролися з останніми стадіями раку, важким діабетом, серцево-судинними патологіями. Так сталося й у Франції, і в Італії, і, на жаль, у Молдові», - заявив Фуртуне.

Вже наступного ранку Демпартія, ексміністр охорони здоров'я Алла Немеренко і опозиційні партії дружно зажадали його відставки.

Фуртуне спробував врятувати становище і заявив, що його неправильно зрозуміли, оскільки він мав на увазі, що ці хворі - «тягар з медичної точки зору, а не з соціальної». Незабаром після цього вже президент Ігор Додон зажадав його відставки.

Тому, 8 вересня Ніколає Фуртуне оголосив про свою відставку на засіданні, яке скликав прем'єрміністр Іон Кіку.

Як відзначили в уряді, Кіку «високо оцінив професіоналізм Фуртуне і подякував за його роботу глави агентства у надзвичайно складний період на національному та глобальному рівнях». Однак прем'єрміністр висловив співчуття з приводу нещодавніх заяв Фуртуне про померлих від коронавірусу пацієнтів.

Молдова перебуває на 22 місці в світі по смертності від коронавірусу, випереджає навіть США, Італію і Францію. На сьогодні число жертв коронавірусу в Молдові досягло 1 087 осіб.