МОЗ оновило перелік країн "червоної" та "зеленої" зон

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн "червоної" та "зеленої" зони станом на 4 вересня 2020 року.

Як передає Укрінформ, перелік доступний на сайті Міністерства охорони здоров'я.

В переліку наведені дані стосовно 194 держав, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров'я. Зазначена інформація щодо кількості активних випадків захворювання на COVID-19 на 100 тис населення в кожній державі.

Так, в Україні станом на 4 вересня цей показник складає 79,6 активних випадків на 10 тис населення. В переліку МОЗ Україна віднесена до "зеленої" зони.

В "червоному" списку станом на 4 вересня - 35 країн. Зокрема, Молдова, Ізраїль, Іспанія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Франція, Румунія.

По 15 країнах немає даних стосовно захворюваності на COVID-19.

В "зеленому" списку, серед інших країн, Польща, Албанія, ОАЕ, Чехія, Греція, Велика Британія, Італія, Білорусь.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу, 3 вересня, зареєстрували 2 723 випадки зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 130 951. В світі станом на 4 вересня зафіксовано 26 328 374 випадки COVID-19, померло 869 238 осіб, одужало 17 539 529 людей.

Фото: АА