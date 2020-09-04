У світі зафіксували 26,4 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 4 вересня у світі зафіксовано 26,4 мільйона випадків коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Worldometer.

Як зазначається, загалом з 26 471 718 випадків коронавірусу 873 223 - летальні, 18 664 286 осіб одужали. 1% або 60750 хворих у світі знаходиться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (6 335 244), Бразилія (4 046 150), Індія (3 936 747) та Росія (1 009 995).

Стрімко збільшується кількість нових випадків у Мексиці - 5 937.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зареєстровано 2 430 нових випадків зараження коронавірусом, загальна їх кількість сягнула 128 228.