У Британії — найбільша з початку літа кількість випадків COVID-19 за добу

Протягом останньої доби у Британії зафіксували 1 735 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість з 4 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Дані уряду Великої Британії показують, що протягом останніх 24 годин в країні зафіксовано 1 735 нових випадків хвороби COVID-19 - у порівнянні з 1 508 днем раніше.

Ця кількість нових випадків є найвищою з 4 червня.

Протягом останньої доби у Британії було зафіксовано 13 смертей унаслідок пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на вечір 3 вересня у світі зафіксовано 26 332 484 випадки COVID-19. З них 870 033 - летальні, 18 552 267 осіб одужали. 1% або 60 617 хворих у світі знаходяться у серйозному або критичному стані. Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.