COVID-показники в Євросоюзі майже повернулися до рівня березня

Середній рівень захворюваності на COVID-19 в ЄС зростає вже п’ять тижнів поспіль, і в деяких країнах наблизився до показників березня, коли спостерігався розпал "першої хвилі" пандемії.

Про це у середу під час слухань у Комітеті Європарламенту з питань довкілля, громадського здоров’я та продовольчої безпеки заявила Директор Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) Андреа Аммон (Andrea AMMON), повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відеозапис виступу Директора ECDC оприлюднений на мультимедійному порталі ЄС.

"Вірус не засинав протягом літа та не брав відпустку. Цього тижня рівень нових захворювань в ЄС, у країнах Європейської економічної зони та у Великій Британії склав 46 випадків на 100 тис. населення, при тому, що за цим показником ми вже були на рівні нижче 15 випадків. Тож, ми бачимо зростання захворюваності, яке спостерігається вже протягом понад 5 тижнів. Ми майже повернулися до показників, які спостерігалися у березні", - зауважила Аммон.

При цьому вона наголосила, що показники захворюваності на COVID-19 дуже різняться у різних європейських країнах – від 2 до 176 випадків на 100 тис. населення. Такі показники, за її словами, залежать від багатьох факторів, зокрема, від того, які категорії населення проходять через тестування, і від кількості проведених тестів.

За її словами, ще одним важливим показником щодо характеру поширення хвороби є рівень госпіталізації. У більшості європейських країн кількість пацієнтів, що потрапили до лікарень з коронавірусом, не зазнала значного зростання. На фоні загального збільшення кількості позитивних тестів на коронавірус це свідчить, що хвороба нині вражає більше людей молодого віку, які легше її долають та мають "полегшені" симптоми. Зокрема, за статисткою, лише 5 відсотків випадків захворювання припадають на людей, молодших за 18 років. Зворотній бік цього явища – хвороба у молодих людей та підлітків може проходити непоміченою, хоча вони при цьому можуть розповсюджувати інфекцію, навіть не підозрюючи про це.

"Ми підготували окремі інструкції для шкіл, з точки зору ризиків поширення інфекції. Випадки масових захворювань у школах є дуже рідкими, і наразі не існує сталої точки зору, наскільки доцільно закривати школи для запобігання розповсюдженню хвороби. Закриття шкіл, яке відбулося у квітні, було частиною загального пакету запобіжних заходів, тож, наразі важко сказати, яку роль таке припинення занять у школах відіграло у стримуванні пандемії. Ми дійшли висновку, що закриття шкіл має бути останнім ресурсом, який може застосовуватися для стримування коронавірусу", - підкреслила директор ECDC.

При цьому вона наголосила, що ситуація в школах під час пандемії великою мірою залежить від того, скільки учнів відвідують школу, скільки дітей є присутніми в класах, якою є дистанція між ними під час занять.

За словами Андреа Аммон, важливим фактором для стримування хвороби залишається дотримання необхідної дистанції між людьми, особливо на виробництвах, та активна вентиляція приміщень. Якщо таку соціальну дистанцію забезпечити неможливо, вирішальну роль мають відігравати додаткові запобіжні заходи, зокрема, обов’язкове використання захисних масок.

Як повідомляв Укрінформ, пандемія COVID-19 продовжує негативно впливати на світову економіку, зануривши її у зону рекордного падіння.

Фото: RFI