Результат за 15 хвилин: Швейцарія розробляє найшвидший COVID-тест

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNBC.

У компанії стверджують, що тест з точністю у 96% показує позитивний результат у хворих на коронавірус людей, та у 99% випадків негативний результат в осіб, які не хворі на COVID-19.

Тест може робити професійний медик, однак прив'язки до лабораторії немає. «Цей тест на COVID-19 дає медичним працівникам та пацієнтам швидку відповідь щодо стану зараження, що є критично важливими для стримування поширення вірусу COVID-19 у громадах», - заявив виконавчий директор компанії Томас Шінекер.

Також Roche повідомляє, що вартість тесту доступна, проте точної ціни не називають.

У компанії додають, що зможуть щомісяця виробляти 40 млн таких тестів, а до кінця року сподіваються подвоїти показник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 вересня у світі зафіксували 25 900 742 випадки коронавірусу, зокрема 861 251 летальний випадок та 18 193 632 одужання.