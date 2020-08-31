Єврокомісія дає €400 мільйонів на доступну вакцину проти коронавірусу

Єврокомісія приєдналася до глобального альянсу доступу до вакцини проти коронавірусу COVAX.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявила у понеділок служба речників керівної інституції ЄС.

"Сьогодні Єврокомісія підтвердила свій інтерес до участі у механізмі COVAX задля рівного доступу до вакцин проти COVID для кожного, хто їх потребує", - заявили у керівній інституції ЄС.

Єврокомісія також оголосила про виділення 400 млн євро гарантій на підтримку COVAX з метою досягнення визначених цілей у рамках глобального реагування на коронавірус.

Це фінансування планується спрямувати на закупівлю майбутньої вакцини в інтересах країн із низьким та середнім рівнем доходів.

Як повідомляв Укрінформ, за домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.

Глобальний альянс з вакцин та імунізації, Всесвітня організація охорони здоров’я, кілька урядів і Фонд Білла та Мелінди Гейтс створили Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX). Його творці пропонують, щоб будь-яка ефективна вакцина розглядалася, як глобальне суспільне благо, яке варто рівномірно поширити по всьому світу, незалежно від того, де вона була винайдена або від платоспроможності країни. ВООЗ запропонувала глобальну структуру розподілу, яка забезпечить пріоритет для найбільш вразливих груп населення та працівників охорони здоров’я.

Фото: news.sky.com