Moderna назвала «справедливу» ціну своєї COVID-вакцини

Вартість антикоронавірусної вакцини від американської фармакологічної компанії Moderna коштуватиме від 25 до 37 доларів.

Про це в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag розповів глава правління компанії Стефан Бансель, передає Укрінформ.

«Це справедлива ціна, якщо врахувати витрати на систему охорони здоров'я, коли хтось серйозно захворів на COVID-19. Ми не зацікавлені в максимальному прибутку», - заявив він.

Ціна за дозу вакцини залежатиме від розміру замовлення. Бенсель підтвердив, що Moderna планує виготовити 20 мільйонів доз вакцини до кінця року, «невелика частина» з яких буде доступна в Європі. Досягнення домовленості з Єврокомісією щодо поставок є питанням декількох днів, затримка викликана платою за бронювання.

Бансель заявив, що радий за успіх вакцини від німецької BioNTech та американської Pfizer, які подали заявку на екстрене затвердження кандидата на вакцину в США минулої п'ятниці.

«Нашою метою ніколи не було першими перетнути фінішну пряму, але метою було поставити на ринок хорошу вакцину. Нам потрібно багато хороших вакцин для подолання цієї пандемії», - сказав керівник Moderna.

Компанія заявила, що ефективність її вакцини становить понад 94%.

Раніше повідомлялося, що ціна вакцини від Pfizer і BioNTech для країн Європейського союзу складе трохи більше 18,34 доларів за дозу.