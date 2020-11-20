Україна до 7 грудня має підписати документи для отримання COVID-вакцини

Україна має підписати до 7 грудня всі технічні документи щодо отримання вакцини від коронавірусу і розраховує одержати перший транш препарата у першому півріччі 2021 року.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на онлайн-брифінгу.

“Вчора відбувся черговий етап засідання цієї глобальної ініціативи (ініціатива COVAX щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19 - ред.). Ми, звичайно, брали в цьому участь. Отже, до 7 грудня ми повинні підписати всі технічні документи і розраховуємо, що в першому півріччі 2021 року ми вже почнемо отримувати відповідні вакцини”, - поінформував міністр.

За його словами, цей розрахунок ґрунтується “виходячи з повідомлень компаній, які входять до цієї ініціативи, що вони перебувають на завершальних стадіях і от-от мають уже закінчити і зареєструвати відповідну вакцину”.

Міністр охорони здоров’я підкреслив, що Україна співпрацює по всіх можливих світових ініціативах, аби отримати вакцину якнайшвидше після того, як вона буде зареєстрована. Ініціатива COVAX є одним із таких механізмів.

“Це глобальна ініціатива, яка об’єднує 172 країни світу. Як тільки ця ініціатива виникла, Україна відразу приєдналася і Міністерство охорони здоров’я від самого початку почало працювати з цією глобальною ініціативою... Згідно з усіма розрахунками, ми повинні отримати до 20% від кількості населення доз вакцини, яка буде зареєстрована. Ми говоримо про вакцини, які будуть виготовляти провідні компанії. Це 8 млн доз”, - розповів Степанов.

Він зазначив, що перший транш вакцини, який розраховує отримати Україна, становитиме 1,2 млн доз. Перші щеплення отримуватимуть групи ризику.

“Це для нашої системи охорони здоров’я. Для медичних працівників, яким треба провести відповідну імунізацію. Окрім того, у групі ризику по віку, тобто це люди, старші за 65 років. Також люди, які мають хронічні супутні захворювання, які викликають ускладнення при перебігу хвороби, що дуже часто призводять до летальних випадків. Тому ми дуже розраховуємо на всі ці механізми, які започаткував світ”, - підкреслив очільник МОЗ.

За його словами, Україна працює з усіма іншими розробниками вакцини від COVID-19 — це американські компанії і англійська. Причому робота ведеться як по лінії МОЗ, так і "задіяні всі можливі дипломатичні канали". Зокрема, міністр нагадав, що під час візиту Президента України до Великої Британії одним із головних питань на його перемовинах із британським прем’єр-міністром був доступ України до вакцини, яка розробляється компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом.

“На цьому тижні я мав розмову з міністром охорони здоров’я Сполучених Штатів Америки, і теж основною темою наших перемовин було забезпечення України вакцинами, які повинні виготовлятися американськими компаніями. Отримав запевнення в тому, що з його боку буде докладено максимуму зусиль щодо початку поставок вакцин в Україну, як тільки вони будуть зареєстровані”, - зазначив Степанов.

Міністр додав, що кошти на закупівлю вакцини закладено в державному бюджеті, а також Україна має й інші ресурси.

Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада стало відомо, що фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безоплатній основі для 20% населення.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.