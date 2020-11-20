BioNTech і Pfizer подають запит на реєстрацію COVID-вакцин по всьому світу

Американська компанія BioNTech і німецька Pfizer вже сьогодні подадуть заявку на дозвіл на екстрене використання своєї вакцини від COVID-19 у США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі Pfizer.

Як зазначається, компанії подадуть запит в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу.

За словами генерального директора і співзасновника BioNTech Угура Шахіна, подача заявки в США є важливим кроком «на шляху до того, щоб якомога швидше зробити нашу вакцину доступною для населення всього світу».

Як зазначається, BioNTech і Pfizer почали процедуру подачі заявок до регуляторних органів по всьому світу, в тому числі в ЄС і Великої Британії. Виробники подали заявку і в інші країни, включаючи Австралію, Канаду, Європу, Японію і Британію.

За поточними прогнозами, компанії розраховують провести до 50 млн доз вакцини у 2020 році і до 1,3 млрд доз до кінця 2021 року.

Також в компаніях заявили, що готові поширити вакцину протягом декількох годин після підтвердження реєстрації.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 397 331 випадок коронавірусу, зокрема 1 368 675 летальних, здолали недугу 39 868 778 осіб.