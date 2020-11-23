Оксфордська COVID-вакцина показала середню ефективність у 70%

Середня ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань склала 70%.

Про це повідомили у компанії в понеділок, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

"У понеділок в AstraZeneca заявили, що вакцина проти нового коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, показала середню ефективність 70% у захисті від вірусу в двох етапах дослідження", - йдеться у повідомленні.

Інших деталей дослідження не наводиться.

Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати яких мають оприлюднити до кінця року.

Раніше генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот повідомив, що вакцина від коронавірусу може бути готова до широкомасштабних щеплень уже цього року.

Її планують продавати за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність понад 94% у запобіганні інфікування людей.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 23 листопада в світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок і 40 766 904 людини видужали.