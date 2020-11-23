Оксфордська COVID-вакцина показала середню ефективність у 70%

Оксфордська COVID-вакцина показала середню ефективність у 70%

Укрінформ
Середня ефективність вакцини від коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca, за підсумками випробувань склала 70%.

Про це повідомили у компанії в понеділок, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

"У понеділок в AstraZeneca заявили, що вакцина проти нового коронавірусу, розроблена спільно з Оксфордським університетом, показала середню ефективність 70% у захисті від вірусу в двох етапах дослідження", - йдеться у повідомленні.

Інших деталей дослідження не наводиться.

Робота над вакциною розпочалась у січні. У липні AstraZeneca оприлюднила результати, які засвідчили, що вакцина викликала "стійкі імунні реакції" у здорових дорослих людей віком від 18 до 55 років. Нині компанія проводить остаточні випробування вакцини, результати яких мають оприлюднити до кінця року.

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Раніше генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот повідомив, що вакцина від коронавірусу може бути готова до широкомасштабних щеплень уже цього року.

Її планують продавати за собівартістю протягом періоду пандемії - ціна становитиме від 4 до 5 доларів.

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Як повідомляв Укрінформ, компанія Pfizer зі США та німецька BioNTech, які зараз розробляють вакцину проти COVID-19, заявили, що їхній варіант показав ефективність понад 94% у запобіганні інфікування людей.

За даними сайту Worldometer, станом на ранок 23 листопада в світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок і 40 766 904 людини видужали.

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