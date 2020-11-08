Аргентина купила у AstraZeneca 22 мільйони доз вакцини проти COVID-19

Уряд Аргентини підписав угоду щодо постачання 22 млн доз вакцини проти нового коронавірусу, розробленої вченими Оксфордського університету спільно з компанією AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

Як зазначається, угоду було підписано з метою розпочати поставки вакцини у першій половині наступного року.

Компанія AstraZeneca зазначає, що терміни доставки залежать від успішності поточних випробувань та швидкості отримання необхідних дозволів від контролюючих органів.

Аргентина також сподівається отримати близько 10 мільйонів доз російської вакцини Sputnik V та меншу кількість доз вакцини компанії Pfizer Inc PFE.N у період з грудня по січень.

Аргентина є однією з найбільш постраждалих країн світу внаслідок пандемії коронавірусу, незважаючи на запровадження жорстких обмежень ще в березні. У державі наразі зафіксовано 1,23 мільйона випадків захворювання та 33 136 смертей унаслідок пандемії.

Як зазначається, попередні результати випробувань вакцини AstraZeneca очікуються вже у листопаді та грудні.

Крім того, Аргентина допомагатиме виробляти дози вакцини AstraZeneca для країн Латинської Америки.

Раніше генеральний директор AstraZeneca Паскаль Соріот заявив, що вакцина від коронавірусу, що виробляється компанією у співпраці з Оксфордським університетом, може бути готова до широкомасштабних щеплень уже цього року.

Як повідомлялося, станом на 8 листопада у світі зареєстрували 50 278 660 випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, зареєстровано 1 256 558 смертей та 35 556 538 випадків одужання.