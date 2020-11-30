Трамп закликав швидко затвердити вакцину Moderna

Президент США Дональд Трамп закликав Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) якомога швидше розглянути заявку щодо схвалення вакцини американської компанії Moderna.

Як передає Укрінформ, про це він написав на своїй сторінці у Твітері.

"Moderna зараз подає заявку на екстрене схвалення вакцини. FDA має діяти швидко! Операція Warp Speed стала великим дивом сучасності", - написав він.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я США Алекс Азар заявив, що перші дві вакцини від коронавірусу COVID-19 - виробництва Pfizer та Moderna - можуть стати доступними для американців уже у грудні.

Американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність на 94,1% своєї вакцини від коронавірусу, а в тяжких випадках коронавірусної хвороби – 100%. Вартість цієї вакцини може становити від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від обсягів замовлення.

За даними Worldometer, у світі виявлено 63 272 448 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 469 040 летальних, одужали 43 760 432 людини.

Фото з сайту sky.com