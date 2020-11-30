Україна на 17-му місці у світі за кількістю випадків COVID-19

У світі станом на ранок 30 листопада зафіксовано понад 63 млн випадків зараження коронавірусом, одужали вже більше 43,5 млн людей.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 63 072 475 випадків COVID-19, зокрема 1 465 181 – летальний, одужали 43 545 829 осіб.

З початку нової доби зафіксовано 13 119 нових випадків, з них 3 388 у Мексиці, 2 151 у Бельгії, і 2 839 у Пакистані. Загинули 336 осіб, з них 196 - у Мексиці.

Лідерами за кількістю хворих на COVID-19 у світовій статистиці є США (13 750 404), Індія (9 432 075), Бразилія (6 314 740), Росія (2 269 316), Франція (2 218 483).

Коронавірус зафіксували у 218 країнах та територіях.

Україна посідає 17 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 29 листопада в Україні зареєстрували 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Від початку пандемії в Україні зареєстровано 722 679 випадків зараження коронавірусом.