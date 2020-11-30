У Бельгії кількість позитивних тестів на коронавірус за тиждень упала на 42%

Завдяки обмежувальним заходам з боку уряду Бельгії, що вживаються для стримування пандемії коронавірусу, щоденна кількість позитивних тестів на інфекцію минулого тижня знизилася відразу на 42 відсотки порівняно з тижнем тому.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у неділю у бельгійському виданні «The Brussels Times» з посиланням на дані медичного дослідницького інституту Sciensano.

«В період між 20 та 25 листопада, у середньому, 2 483,9 людини щодня отримували позитивні тести, що на 42 висотки менше, ніж тиждень тому. З 22 по 28 листопада, в середньому, до лікарень щодня поступали 239,3 пацієнти – менше на 24 відсотки, ніж протягом попереднього тижня. Наразі у лікарнях знаходяться 3 993 пацієнти з коронавірусом (на 220 менше, ніж учора). З них 967 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, 597 – підключені до апаратів штучної вентиляції легень» - йдеться у публікації.

Рівень смертності від коронавірусу в Бельгії зменшився у порівнянні із попереднім тижнем на 19,2 відсотка, до 141 випадка на день. Усього від інфекції з початку пандемії в країні загинули 16 461 людина.

Загальна кількість інфікованих на COVID-19 в Бельгії з початку пандемії становить 572 448 людей.

Протягом минулих двох тижнів кількість підтверджених випадків інфекції на кожні 100 тисяч населення знизилася до 412, що складає зниження на 58 відсотків у порівнянні із попереднім двотижневим періодом.

Так званий репродуктивний рейтинг вірусу, тобто, кількість нових інфікованих на одну хвору людину, протягом тижня дещо зріс – до 0,81, але залишається нижчим за одиницю, що є ознакою поступового зменшення кількості хворих на коронавірус.

Минулого тижня уряд країни закликав громадян до пильності, попри на певні зниження показників захворюваності, оскільки ситуація залишається дуже небезпечною.

"Якщо ми не будемо обережними зараз, ми можемо піддати ризику це досягнення, з наближенням зимових місяців. Поширення вірусу все ще залишається значним», - зазначив з цього приводу прем’єр-міністр країни Александр Де Кроо (Alexander De Croo).

За рішенням уряду, всі магазини не першої необхідності відкриються з 1 грудня, але за умови дотримання всіх засобів перестороги, при цьому заборонені «колективні» відвідання магазинів, і кожен покупець не може знаходитися у торговельному залі довше 30 хвилин. З дотриманням встановлених протоколів, можуть бути відкритими виставки та басейни. Чи вдаватися до подальших послаблень обмежувальних заходів, уряд вирішить не раніше середини січня.

Це означає, що до цього часу залишатимуться зачиненими бари й ресторани, а також не працюватимуть всі «контактні» види послуг, перукарні та салони красоти.

На Різдво 24-25 грудня одиноким людям дозволено запрошувати близьких людей, для всіх інших залишається незмінним правило – один постійний гість на одне домогосподарство. В країні у нічний час продовжуватиме діяти комендантська година.

«Якщо ми полегшимо обмеження надто швидко, показники можуть знову злетіти, ми матимемо третю хвилю інфекції, яка може бути навіть вищою за другу», - додав Александр Де Кроо.

Як повідомлялося, за даними Worldometer на ранок 29 листопада кількість виявлених у світі випадків коронавірусної інфекції становила 62 573 422. Згідно з цими даними, загальна кількість летальних випадків коронавірусної інфекції сягнула 1 458 309, одужали – 43 194 258 людей.