Головлікар США попередив про загострення ситуації з COVID-19

Головний лікар США Джером Адамс заявив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 впродовж ближчих тижнів погіршиться та обнадіяв, що вакцина від коронавірусу почне надходити вже незабаром.

Про це він сказав у неділю в інтерв’ю Fox News, передає Укрінформ.

«Протягом ближчих кількох тижнів ситуація погіршиться, але дії, які ми вживатимемо впродовж наступних кількох днів, визначать, наскільки все погано, і чи продовжимо ми згладжувати криву (захворюваності – ред.)», - підкреслив Адамс.

У цьому контексті він підкреслив, що завдяки відповідним крокам у багатьох штатах протягом останніх днів спостерігався спад щоденної захворюваності та вихід на так зване «плато».

«Натомість я також хочу сказати для людей, що надія є. Нам залишається лише кілька тижнів до початку вакцинації вразливих груп, і ми можемо суттєво захистити людей, які перебувають у групі ризику», - підкреслив Адамс.

Головний лікар США також запевнив, що наукові дослідження не проводилися настільки потужно, як зараз. Водночас він закликав населення дотримуватися вимог носіння масок.

Нагадаємо, США залишаються на першому місці у світі за кількістю виявлених захворювань на COVID-19. За даними Університету медицини імені Джона Гопкінса, станом на неділю, у США налічується понад 13,29 млн хворих з початку пандемії.

Всього у світі зареєстровано 62,515 млн людей, яким був поставлений діагноз COVID-19. Україна перебуває на 17-й сходинці у цьому переліку.